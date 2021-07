Google ha ricevuto una multa di 593 milioni di dollari in Francia a causa di alcuni problemi di copyright. Il regolatore antitrust in Francia ha multato il gigante della tecnologia americano e ha concesso alla società due mesi per presentare proposte su come pagare gli editori per i loro contenuti o affrontare ulteriori sanzioni.

Google vs Francia: cosa succede?

In una dichiarazione, il regolatore ha affermato che Google ha ignorato diverse ingiunzioni relative alle trattative della società tecnologica con gli editori di notizie francesi. Isabelle de Silva, capo dell'Agenzia Antitrust, ha dichiarato:

Quando il regolatore impone obblighi a un'azienda, deve rispettarlo scrupolosamente, sia nello spirito che nella lettera. In questo caso, purtroppo, non è stato così.

L'Autorità francese della concorrenza ha affermato che l'OEM americano ha violato una sentenza dell'aprile 2020 che ordinava alla società di negoziare accordi di licenza “in buona fede” con editori e agenzie di stampa per qualsiasi riutilizzo di contenuti protetti da copyright.

Il gigante della tecnologia è stato multato di 500 milioni di euro (593 milioni di dollari) per il mancato rispetto delle regole. Se la società non presenterà offerte di risarcimento agli editori entro i prossimi due mesi, dovrà affrontare ulteriori sanzioni fino a 900.000 euro (1,1 milioni di dollari) al giorno.

È la più grande multa mai inflitta dall'autorità francese di vigilanza sulla concorrenza per la mancata adesione di un'azienda a una delle sue decisioni. È l'ultimo sviluppo di una battaglia sul copyright in corso tra giganti della tecnologia come Google e Facebook e gli editori di notizie.

L'azienda ha dichiarato di essere “molto delusa” dalla decisione di martedì. Il portavoce dell'azienda ha aggiunto:

Abbiamo agito in buona fede durante l'intero processo. La multa ignora i nostri sforzi per raggiungere un accordo e la realtà di come funzionano le notizie sulle nostre piattaforme. Ad oggi, Google è l'unica azienda ad aver annunciato accordi sui diritti connessi. Stiamo anche per finalizzare un accordo con l'AFP che include un accordo di licenza globale, nonché la remunerazione dei loro diritti connessi per le loro pubblicazioni sulla stampa.

All'inizio di quest'anno, a gennaio, la società ha firmato un importante accordo sul copyright digitale con gli editori francesi. Come parte di tale accordo, negozierebbe licenze individuali con i membri dell'alleanza della stampa francese per i diritti e l'accesso a un nuovo servizio chiamato News Showcase.

Tuttavia, l'ente francese per la concorrenza ha contestato questo, affermando che non includeva una discussione sulla remunerazione per gli usi attuali dei contenuti coperti da “diritti confinanti” per la stampa. Ha inoltre aggiunto che Google ha limitato la portata dei colloqui con i media rifiutandosi di includere l'uso di immagini per la stampa.

L'Unione Europea aveva revisionato le sue leggi sul copyright nel 2019, rendendo le piattaforme responsabili delle violazioni del copyright commesse dai loro utenti. Le nuove regole richiedono anche che i motori di ricerca e le piattaforme di social media condividano le entrate con gli editori se i loro contenuti vengono visualizzati.

