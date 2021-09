Nel 2018, Google ha aggiunto la funzione “nudges” in Gmail, che ti ricordano di rispondere alle e-mail che il servizio ritiene importanti. A quanto pare, un'opzione simile arriverà anche nell'app di Google Messaggi per Android.

I suggerimenti intelligenti su Messaggi

La versione beta dell'app Google Messaggi 9.5 è stata recentemente implementata su Google Play Store e include stringhe e codice per la nuova funzione “nudges“, che il colosso di Mountain View prevede di aggiungere alla sua app di messaggistica.

Ma come funzionerà il sistema? In buona sostanza, dopo aver abilitato i “nudges”, l'app visualizzerà automaticamente nell'area superiore della tua casella di posta i “messaggi a cui potresti aver dimenticato di rispondere”; allo stesso modo, l'app attirerà anche la tua attenzione sui “messaggi a cui potresti dover dare seguito. “

In buona sostanza, con l'aggiunta dei suggerimenti intelligenti in stile Gmail, l'app Messaggi (che già ti consente di impostare manualmente un promemoria per rispondere ad un testo che ritieni importante) potrebbe disporre anche di un sistema automatizzato.

È bene tenere presente che la funzione “nudges” non è ancora disponibile per gli utenti e non sappiamo quando big G avrà intenzione di renderla pubblico. Supponendo che Google non la scarti, molto probabilmente la feature arriverà sul canale beta prima di renderla applicabile a livello globale.

Nell'attesa di vedere dal vivo la funzionalità, ricordiamo che Google Messaggi negli ultimi due mesi ha inserito diverse nuove feature e tra queste: la possibilità di aggiungere messaggi importanti, la disposizione dei messaggi basato sull'intelligenza artificiale e l'eliminazione automatica OTP.

