Google Meet ora parla più lingue: ne supporterà altre 63

Google Meet si prepara a ricevere un aggiornamento importante: l’app di videoconferenze online riceverà supporto per 52 lingue per quanto riguarda i sottotitoli codificati tradotti e altre 11 lingue per i sottotitoli codificati.

Qual è la differenza tra i due? La pagina di supporto di Google ci viene in aiuto: i sottotitoli codificati vengono visualizzati quando i partecipanti parlano e sono attivati per singolo utente; quelli tradotti, invece, sono utilizzati per tradurre da e verso determinate lingue.

Ecco le nuove lingue supportate da Google Meet

La novità sarà disponibile sia per gli utenti Google Workspace che per quelli con account personale standard, come riporta PhoneArena. Le 11 lingue aggiuntive sono:

Azero

Ceco

Greco

Islandese

Kazakistano

Laotiano

Lituano

Malese

Serbo

Swahili

Ucraino

Grazie a questa nuova aggiunta, Google Meet supporterà un totale di 87 lingue – sebbene alcune siano ancora in versione beta. Passando ai sottotitoli tradotti, l’app supporterà 52 nuove lingue. In totale, i sottotitoli tradotti ora supportano ben 69 lingue. L’azienda ha tuttavia comunicato che, a partire da gennaio 2025, questa funzionalità sarà riservata esclusivamente ai clienti Google Workspace che fanno uso di Gemini.

Diverso il discorso per i sottotitoli codificati: le 11 nuove lingue saranno disponibili per tutti i clienti, inclusi coloro che possiedono soltanto un account personale. Google ha infine annunciato che sta inoltre implementando il supporto completo per altre sei lingue, già lanciate in precedenza: si tratta dell’olandese, dell’indonesiano, del giapponese, dello svedese, del turco e del vietnamita.