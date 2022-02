Google Maps, il trucco per nascondere casa vostra da occhi indiscreti

La notizia recente di Tim Cook, amministratore delegato di Apple, che ha censurato la sua casa sull'applicazione Mappe del colosso di Cupertino ha riaperto il dibattito sul bisogno di una maggior privacy in un mondo sempre più connesso e digitale. Negli ultimi giorni, quindi, stanno fioccando le ricerche su come nascondere la propria casa in servizi come Google Maps: in realtà è estremamente semplice e qui vi spieghiamo come fare.

Come nascondere la propria casa in Google Maps: la guida

Il riferimento è ovviamente alla funzione Street View di Google Maps, che ci permette di esplorare virtualmente le strade di nostro interesse. Questo porta naturalmente a rendere disponibili a tutto il mondo anche le foto di abitazioni private, incluse le nostre. C'è quindi un modo per sfocarle nell'immagine? Sì e richiede di compilare un modulo:

Aprite Google Maps e digitate l'indirizzo della strada in cui si trova la vostra casa o la posizione esatta, se la conoscete; In basso a destra, selezionate l'omino arancione e “trascinatelo” in strada; In alto a sinistra, cliccate l'icona con i tre puntini in verticale e selezionate la voce “Segnala un problema“; Si apre una scheda da compilare, in cui potete indicare la porzione dell'immagine che volete oscurare, le motivazioni e il vostro indirizzo email; Google valuterà la vostra richiesta nel giro di qualche settimana e, se accolta, oscurerà la casa o la porzione dell'immagine che per qualche motivo volete censurare.

È possibile oscurare la propria casa anche in Apple Mappe?

Come ben sapete, anche Mappe di Apple include la possibilità di esplorare virtualmente le strade di tutto il mondo. Se volete che casa vostra venga oscurata anche qui, come del resto ha fatto Tim Cook, il procedimento è un po' diverso: bisogna inviare una email all'indirizzo MapsImageCollection@Apple.com, descrivere dettagliatamente il problema e le motivazioni che vi spingono a chiedere la censura. Il servizio assistenza di Apple valuterà la richiesta nel giro di una settimana.