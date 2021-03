Il colosso di Mountain View ha appena svelato il significato di alcuni pulsanti misteriosi presenti all’interno del player multimediale della famosissima applicazione di Google Foto. Come si suol dire: sempre meglio di niente, vero?

Google Foto: ora è tutto chiaro

Avete mai premuto un pulsante senza sapere a cosa servisse esattamente? Lo sappiamo, tante, tantissime volte. Di fatto, in moltissime applicazioni o anche nei giochi, in alcuni casi, le icone tendono a non essere del tutto auto-esplicative. In un sistema sommerso da elementi colorati, icone, pulsanti virtuali, menù e sotto-menù, può capitare di perdersi nei meandri delle informazioni che un sistema offre all’utenza.

Il team di Android Police ha individuato una grande novità nell’editor dell’app di Google Foto presente sui Pixel-phones e sui telefoni del brand OnePlus. La versione esplicativa è la v5.34. Finalmente arrivano le etichette accanto ai pulsanti che spiegano il funzionamento le etichette. Avete letto bene. Sospettiamo che queste saranno visibili anche sui dispositivi che non fanno parte di questi marchi. Qualunque sia il caso, stiamo parlando di un cambiamento minore e non saremmo sorpresi più di tanto se in qualche modo scomparisse.

Arriva il nuovo video editor

Con la nuova iterazione del software, tutti potremmo cimentarci nella creazione di clip virali per i social, nel videomaking puro e semplice grazie ad un editor video di ultima generazione. Questo, di fatto, è ricco di funzionalità che vi permetteranno di ottenere il massimo da ciò che registrerete con il vostro smartphone. Attenzione però; questa non è una news ufficiale, ma un mero rumor. di ottenere ottime clip da condividere direttamente dallo smartphone.

Ad oggi, a quanto pare, questa feature sembra essere presente sul dispositivo di pochissime persone. Uno dei primi utenti ad averlo scoperto si chiama “Andrew C” su Twitter che ha condiviso l’aggiornamento con il mondo.

Attendiamo con ansia questo update per una delle migliori applicazioni per il foto/video ritocco da mobile presente in circolazione.

