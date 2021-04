Google Lens ora può tradurre automaticamente i testi contenuti negli screenshot. Di fatto, ora potrete eseguire uno screenshot di una lingua straniera e lasciare che l’applicazione esegua la traduzione senza alcun passaggio intermedio; questo è quanto è stato rivelato da un recente post di 9to5Google.

Google Lens ora trascrive e traduce i testi degli screenshot

La nuova entusiasmante funzionalità è disponibile nell’interfaccia utente Screenshot di Google Lens per i dispositivi con Android 11 o superiore. Il pulsante di traduzione diventerà visibile sullo screenshot e un click su di esso permetterà di eseguire rapidamente la traduzione del testo richiesto.

L’azienda di Mountain View continua a rilasciare innovazioni che sono destinate ad aiutarla a mantenere il suo vantaggio tra i suoi concorrenti. Oltre a tradurre il testo, con il suddetto software potete anche copiare il testo sullo screenshot, che può poi essere scaricato per l’accesso offline o condiviso sull’app Google Translate o sui social network come Twitter o Instagram. Gli utenti possono anche scaricare la lingua corrente per l’utilizzo in offline e possono anche inviare rapidamente lo screenshot all’app completa di Traduttore.

Non vi è alcuna indicazione se la nuova funzione di traduzione degli screenshot di Google Lens sarà disponibile anche in Android 10 o versioni precedenti, ma ci aspettiamo che sia presente in formato nativo nei dispositivi Android 12. La funzionalità è stata integrata con la versione web per una maggiore usabilità e compatibilità.

Google Lens è stato presentato per la prima volta al Google I / O 2017. È uno strumento di riconoscimento delle immagini che è stato integrato per la prima volta con Google Assistant su Pixel 2 e Pixel 2 XL. Successivamente, nel 2018, è stato integrato con Foto sia per i pixel che per altri dispositivi Android. L’app è stata rilasciata come app stand-alone sul Play Store nel giugno 2018 e da gennaio di quest’anno l’app aveva registrato oltre 500 milioni di download.

