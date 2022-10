Google lancia Pixel 7 e Pixel 7 Pro: fotocamera TOP e prezzi da 649 euro

Come ogni anno, la stagione autunnale si apre con il lancio di nuovi smartphone top di gamma. Dopo Apple con iPhone 14, oggi tocca a Google con i suoi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, in uscita il prossimo 13 ottobre ma già disponibili all’acquisto in preordine su Amazon.

Dal punto di vista estetico, i nuovi dispositivi di punta di Big G seguono quanto visto con la famiglia Pixel 6, con il retro dominato da un’enorme fascia superiore che ospita il comparto fotografico, un elemento di design senz’altro distintivo e che conferisce gran carattere ai due smartphone.

Di fatti, anche quest’anno Google presenta al pubblico sia un modello standard – Pixel 7 – che una versione top di gamma, ovvero Pixel 7 Pro. Quest’ultimo differisce dall’iterazione base sotto diversi aspetti, sia come dimensioni che in termini di funzionalità e caratteristiche tecniche.

Partiamo dalla diagonale del display, rispettivamente da 6.3 pollici su Pixel 7 e ben 6.7 pollici sulla variante Pro. Inoltre, il pannello OLED della variante top di gamma raggiunge una risoluzione QHD+ e un refresh rate a 120Hz, mentre il 7 standard si ferma al FullHD+ a 90Hz.

Anche la quantità di memoria RAM è differente, con 8GB su Pixel 7 e 12GB su Pixel 7 Pro. Il SoC invece è lo stesso, il nuovissimo Google Tensor G2, affiancato dal cooprocessore Titan M2. Quest’ultimo è un chip interamente dedicato alla sicurezza dello smartphone, mentre il Tensor di seconda generazione rappresenta una sostanziale evoluzione del primo processore di Google, che ha debuttato lo scorso hanno su Pixel 6 e 6 Pro.

Tramite comunicato stampa, Google dichiara:

“Con Tensor G2, abbiamo migliorato quasi tutti i principali sottosistemi del chip e li abbiamo progettati per lavorare insieme in modo ottimale per gestire la natura complessa e ricca di sfumature del nostro software e dell’apprendimento automatico.“

Insomma, un rinnovamento hardware all’insegna dell’intelligenza artificiale e della sicurezza, che restano i punti cardine dell’esperienza Pixel. Il coprocessore Titan M2 dovrebbe garantire – a detta di Big G – un livello di sicurezza mai raggiunto su uno smartphone, rendendo i dispositivi decisamente protetti da eventuali attacchi esterni.

Fotocamere migliorate e arriva lo zoom ottico

Il comparto fotografico è sempre stato uno dei cavalli di battaglia della serie Pixel e, a quanto pare, la settima generazione fa un altro deciso passo in avanti in merito. I nuovi Pixel 7 e 7 Pro condividono la stessa fotocamera principale, un sensore da 50 MP Octa PD Quad Bayer con ben 82° di campo visivo.

Ad affiancare la 1X c’è l’ottica ultra-grandangolare, da 12 MP su entramibi i modelli ma con un angolo di visione più ampio su Pixel 7 Pro. Arriva anche la modalità Macro Focus, che consente scatti molto ravvicinati a dettagli e piccoli oggetti.

La differenza più importante tra i due modelli è la presenza, sul Pro, del nuovo teleobiettivo con zoom ottico 5X. Grazie all’intelligenza artificiale e alla tecnologia Super Res Zoom, Pixel 7 Pro permette scatti nitidi a lunga gittata, con un ingrandimento senza perdita di dettaglio fino a 30X. Questa novità consente a Google di offrire un’esperienza di scatto completa e versatile, dando all’utente l’opportunità di avere un parco ottiche in grado di adattarsi ad ogni contesto, sfruttando le diverse focali a disposizione.

Anche la qualità video mosta un passo in avanti, con supporto HDR 10 bit e una miglior gestione di luminosità, contrasto e colori. Viene introdotta anche una modalità cinematografica, che riduce la profondità di campo e genera il tanto amato bokeh, con soggetti a fuoco e sfondo completamente sfocato.

Disponibilità e Prezzi

I nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro arrivano ufficialmente in Italia a partire dal 13 ottobre prossimo. Ma è già possibile preordinarli sullo store ufficiale e su Amazon, con consegna garantita entro in day one e prezzi a partire da 649€ per Pixel 7 e 899€ per Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7 – 649€ | Link all’acquisto

| Link all’acquisto Google Pixel 7 Pro – 899€ | Link all’acquisto

Entrambi i modelli sono disponibili in colore Nero e Bianco. Per il Pixel 7 c’è anche l’esclusiva colorazione Lemongrass, mentre il Pro viene venduto anche in color Nocciola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.