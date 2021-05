Con Google LaMDA, quando parlerai con un sistema di intelligenza artificiale, avrai la sensazione di conversare con una persona. Questa nuova tecnologia è impressionante.

Google LaMDA ufficiale: conversare con l'AI sarà incredibile

Quello che questa nuova tecnologia punta a fare è raggiungere un livello “umano” di conversazione con l'AI. Solitamente, quando si parla con un interlocutore in carne ed ossa, si parte da un argomento per finire a un altro.

Qualcosa che ancora con un software non è possibile fare, non in modo fluido almeno. Ecco, la tecnologia LaMDA (letteralmente “Modello linguistico per applicazioni di dialogo“) punta a fare è esattamente questo. Un sistema di questo tipo è potenzialmente in grado di trattare un numero di argomenti infinito in modo fluido e con un'interazione piacevole per l'utente.

Ci vorranno anni prima che LaMDA sia effettivamente pronta a funzionare in modo diffuso e sia abbastanza “addestrata”. Tuttavia, Google garantisce che lo sviluppo della nuova tecnologia sarà sempre fatto rispettando la sicurezza dell'utente finale e soprattutto in modo sostenibile. Infatti, a rendere speciale questo sistema è che viene “istruito” alla conversazione anche sotto il punto di vista della sensibilità: potrà essere in grado di comprendere i contesti e fornire quindi risposte che lo rispettino. Utilizzando modelli di apprendimento sbagliato, ci potrebbe essere il rischio che una tecnologia così portentosa diventi pericolosa.

Non resta che aspettare per scoprire come evolverà la nuova tecnologia di conversazione, LaMDA.

