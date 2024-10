Google introduce la notifica che ti avvisa quando il tuo Pixel Watch è carico

Google fa seguito alle segnalazioni della sua community, annunciando ufficialmente il lancio della notifica di carica al 100% su tutti i modelli Pixel Watch. Una funzionalità particolarmente richiesta, che lo scorso anno ha visto un lancio limitato prima di arenarsi del tutto. Ora, l’azienda ha deciso di ascoltare le richieste dei suoi utenti, aggiungendola nuovamente.

Una funzione semplice, ma utile

Ma di cosa si tratta? In realtà è molto semplice: la funzione è progettata per fornire agli utenti un modo comodo per sapere quando il loro smartwatch ha raggiunto la carica completa, garantendo quindi che possano rimetterlo rapidamente al polso per continuare a monitorare la propria salute e le attività senza interruzioni troppo lunghe.

La notifica di batteria carica è stata abilitata automaticamente su tutti i dispositivi Pixel Watch, quindi gli utenti non dovranno modificare alcuna impostazione. Una volta che l’orologio è completamente carico, verrà visualizzata una notifica sullo smartphone associato dell’utente, che lo avviserà che la batteria è al 100% e il dispositivo pronto all’uso.

Per una migliore praticità, la notifica sparirà automaticamente quando l’orologio viene rimosso dal caricabatterie. Un design studiato per impedire agli utenti di lasciare accidentalmente l’orologio sul caricabatterie per un periodo prolungato, il che potrebbe potenzialmente degradare la durata della batteria nel tempo.

L’aggiunta di questa funzionalità apparentemente semplice risponde a un’esigenza pratica degli utenti di Pixel Watch che vogliono assicurarsi che il loro dispositivo sia sempre carico e pronto all’uso. Grazie a questo avviso automatico, Google rende non solo più semplice per gli utenti gestire la batteria del loro Pixel Watch, ma anche di mantenerne la salute a lungo termine.