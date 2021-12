Google: il "recap" del 2021 ci insegna molte cose

Nel dicembre 2019, il primo caso noto di nuovo Coronavirus (2019-nCoV) è stato identificato a Wuhan, in Cina, segnalando l'inizio di quella che si sarebbe rivelata una pandemia globale. Diversi mesi dopo il primo caso, il mondo è stato gettato in un blocco totale con un effetto devastante sull'economia globale. Oltre all'impatto economico, la pandemia ha anche innescato un'ondata di morti e traumi emotivi sulla sua scia. Di recente, è stato pubblicato il “Google Year in Search 2021” e non c'è una parola migliore di “commovente” per descrivere il breve video che riflette quello che è stato il mondo in questi dodici mesi.

Google: il video riassuntivo del 2021 ci deve far riflettere

Nelle parole di Google si legge: “In un anno di superamento di sfide personali e globali, il mondo ha cercato la “guarigione” più che mai“.

L'anno scorso, le persone hanno trascorso molto tempo cercando di sopravvivere e comprendere la pandemia globale da COVID-19. È una storia diversa quella di quest'anno poiché grazie alla scienza e ai vaccini, il mondo ha lentamente ripreso a “vivere” e a ricostruire la sua società, sia fisicamente che emotivamente.

Secondo Hema Budaraju, direttore senior del prodotto, della salute e dell'impatto sociale della ricerca di Google:

Le persone vengono su Google alla ricerca di modi per guarire. È un buon segno del nostro spirito resiliente e del desiderio del mondo di tornare e migliorare.

Le ricerche incentrate sulla salute, sulle vaccinazioni, sulla salute mentale e sul fornire aiuto verso il prossimo hanno registrato il maggiore aumento nell'ultimo anno. L'anno ha anche registrato un aumento delle ricerche relative alla salute mentale delle persone. Fra i trend topici delle ricerche su Google si segnala: “come aiutare un amico” e “come aiutare qualcuno che ha un attacco di panico“.

La percentuale di persone che, in pandemia, hanno sofferto di attacchi di panico, ansia, stress e altro è stata allucinante. Ora più che mai bisognerebbe insistere sul concetto di “psicoterapia” per far sì che la cura della propria mente possa diventare un “must” per tutti noi, al pari della cura del corpo con il medico di base, con i vari dottori a cui quotidianamente ci affidiamo e via dicendo.

Vi invitiamo a guardare il video e a riflettere, tutto qui. Buona visione.