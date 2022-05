Google I/O 2022, non c'è solo Android 13 nei piani di Google

Come ben sappiamo tra poco meno di due settimane si terrà il Google I/O 2022, l’evento più importante dell’anno per il colosso di Mountain View che andrà evidentemente a mostrarci tutte le novità in serbo per quanto riguarda Android 13, il nuovo sistema operativo atteso a fine Q3/inizio Q4, i nuovi tool per gli sviluppatori e ovviamente le innumerevoli soluzioni di intelligenza artificiale a cui sta lavorando l’azienda.

L’evento avrà luogo il prossimo 11 e 12 maggio presso lo Shoreline Amphitheater e nella prima giornata saranno discusse tutte le novità che interesseranno l’anima consumer dell’azienda, a partire dall’hardware arrivando fino al software. Ovviamente buona parte del keynote sarà concentrato su tutte le funzionalità che troveranno posto nella versione stabile di Android 13, ma con tutta probabilità ci sarà anche posto per Google Pixel 6a; il nuovo medio gamma è ormai dato come “pronto per il lancio”, e con tutta probabilità sarà presentato durante le prime battute dell’evento.

Google I/O 2022: il calendario dell’evento svela tanti dettagli

Ecco il calendario completo della prima giornata del keynote: