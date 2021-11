Google Home: ecco come funziona il telecomando per Google TV

Google Home dispone del telecomando per Google TV dopo che il colosso di Mountain View lo aveva svelato durante il Google I/O di quest'anno.

Infatti, installando la nuova versione 2.46 di Google Home, non sarà più necessario utilizzare l'applicazione Google TV (né il telecomando della TV, se incluso in confezione) per gestire la televisione di casa. Una volta aggiornata l'applicazione e in seguito al tap sul proprio dispositivo con Android TV, ecco apparire il telecomando virtuale nella parte inferiore dell'app.

Su Google Home arriva il telecomando per Google TV

Superata una semplice fase di pairing tra il televisore e il vostro smartphone Android, si potrà utilizzare il telecomando con un comodo pad o tastierino per gestire alcune operazioni. Però, a onor del vero, l'implementazione di Google è abbastanza minimale: tramite l'interfaccia virtuale è possibile accendere/spegnere il televisore e poco altro, e si sente molto la mancanza del tasto dedicato per il volume e il mute.

Se siete curiosi di provare il telecomando di Google TV non dovete fare altro che scaricare l'aggiornamento tramite questo link del Play Store – volendo è possibile anche scaricare l'APK da questo link di APK Mirror. Che ne è del supporto per iOS? Purtroppo per la piattaforma di Apple c'è da attendere ancora un po', ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.