Google manda in pensione uno smart speaker storico

E alla fine è finalmente accaduto: Google Home Mini non è più in produzione. L'iconico, piccolo, economico e versatile smart speaker del colosso di Mountain View, il device che ha dato la possibilità all'azienda di imporsi come uno dei più importanti player all'interno di questo settore e, non di meno, in quello della smart home, non può essere più acquistato attraverso i canali ufficiali.

Google Home Mini è fuori produzione

Ebbene, come viene svelato da numerose testate in rete, Google Home Mini non è più acquistabile sul Google Store; al suo posto, com'è ovvio che sia, l'utente viene indirizzato all'acquisto dei più recenti Nest Mini. Presentato per la prima volta nel 2017, Home Mini ha svelato quanto Google Assistant, l'assistente digitale presente in ogni device Google (e Android), sia in grado di gestire l'incredibile mole di dispositivi smart per gestire la casa a 360° senza battere ciglio.

Quali sono le alternative sul mercato?

Adesso che Google Home Mini è fuori mercato, quali sono le alternative verso cui ha senso spingersi? Per chi è affezionato a Google e in generale si trova bene con Google Assistant, non possiamo non consigliare di acquistare Google Nest Mini (2a generazione) su Amazon. Alternativamente, se avete voglia di sperimentare e passare dalla “concorrenza”, Amazon Echo Dot è in super sconto su Amazon e rappresenta la soluzione più valida al posto del device di Google.