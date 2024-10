Google Foto, ora è più semplice caricare foto anche dal PC

Google Foto per web sta per aggiungere un’interessante nuova funzionalità, che permetterà il backup automatico delle cartelle (contenenti foto) anche dal proprio computer.

Come funziona il backup da web

Il rollout dovrebbe avvenire nei prossimi giorni e il funzionamento è semplicissimo: basta toccare il pulsante “Carica” nella barra delle applicazioni e selezionare l’opzione di backup delle cartelle.

Questo consentirà all’utente di scegliere di quali cartelle eseguire il salvataggio. Dopo aver concesso a Google Foto l’autorizzazione, ci penserà il sistema a fare il resto. Aprendo nuovamente il menu è possibile accedere alla finestra che mostra i file selezionati: puoi rimuoverli e aggiungerne di nuovi, a piacimento.

A quanto pare, la nuova funzionalità è compatibile anche con dispositivi Chromebook. A differenza dell’app desktop di Google Drive, che funziona in background, è comunque necessario accedere di volta in volta alla pagina web di Google Foto (photos.google.com). Un aspetto positivo è che non è necessario installare nulla, perché funziona tutto online.