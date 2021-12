Google Foto: ecco le novità in arrivo in tempo per Natale

Google svela l'arrivo di numerose novità su Google Foto, senza ombra di dubbio una delle applicazioni migliori e più popolari mai realizzate da Google che, in tempo per Natale, si prepara ad abbracciare una serie di nuove feature che andranno a migliorare l'esperienza utente per quanto riguarda le foto cinematiche, i widget e molto altro.

Una delle novità più interessanti riguarda appunto le foto cinematiche – Cinematic photos, per Google – che saranno migliorate per mostrare alcuni elementi in movimento per rendere le foto più dinamiche. Proprio come avviene per la funzione Magic Eraser, anche le foto cinematiche sfruttano il machine learning per “riempire lo sfondo di una foto” al fine di rendere il risultato finale più pulito, appagante e simulare il movimento del soggetto in primo piano.

Quante novità in arrivo su Google Foto per le foto cinematiche

All'interno del post in cui Google presenta le novità in arrivo su Google Foto, il team di sviluppo parla anche del nuovo widget People & Pets attualmente in rollout, che mette in risalto sulla home screen del proprio smartphone Android le migliori foto delle persone care e dei propri animali a quattro zampe. Inoltre, con le ultime novità in arrivo per i Ricordi, l'applicazione di Google si occuperà di raggruppare le foto che riguardano compleanni, feste, vacanze e non solo.

Vi rimandiamo all'articolo completo in calce all'articolo per scoprire le altre piccole novità in arrivo su Google Foto in tempo per questo Natale.