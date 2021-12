Google Foto "Cartella bloccata": cos'è e come si configura

“Cartella bloccata" di Google Foto è una nuova funzionalità dell'applicazione di Google pensata per nascondere foto e video sensibili. Considerando la mole di informazioni e contenuti multimediali salvati sui nostri smartphone, la funzionalità si propone come una soluzione semplice e congeniale per mettere al riparo le foto e i video che si vuole restino privati.

Lanciata a giugno come esclusiva degli smartphone Google Pixel – come spesso accade per le funzioni più particolari -, in queste ore il colosso di Mountain View ha diramato un nuovo aggiornamento software per l'applicazione che abilita la Cartella bloccata su un gran numero di smartphone Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO e molti altri.

Google Foto “Cartella bloccata": come si configura

Se avete installato l'ultima versione disponibile di Google Foto per Android, riceverete la possibilità di attivare la funzione in due modalità: tramite un banner in-app oppure con una notifica all'interno del pannello Raccolta > Utilità. Se la funzione è disponibile vedrete un banner come quello mostrato nelle immagini nella galleria sottostante, con la possibilità di tappare sul tasto “Inizia" per partire immediatamente alla configurazione della funzione.

Le informazioni mostrate a schermo dopo aver tappato su “Inizia" sono personali e non possono essere condivise tramite screenshot: sappiate semplicemente che nella fase preparatoria verranno mostrate a schermo alcune informazioni e poi sarà possibile aggiungere qualsiasi contenuto contenente nella libreria dell'applicazione.

Google Foto “Cartella bloccata": alcune informazioni utili

Prima di impostare la nuova funzionalità di Google Foto vi consigliamo di leggere attentamente alcune informazioni importanti pubblicate dall'azienda: