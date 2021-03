LG Stylo 7, Samsung Galaxy A82 e altri smartphone Android sono comparsi per un errore nella pagina di supporto AR di Google: lo sbaglio ci ha rivelato le versioni in arrivo.

LG Stylo 7 in arrivo?

Big G aggiorna con frequenza l’elenco dei device idonei ai suoi “Google Play Services per AR” (prima chiamati ARCore) per esperienze di realtà aumentata e, questa volta, ne ha inclusi altri 23, la maggior parte dei quali annunciati di recente. Tuttavia, quasi la metà dei dispositivi inseriti nel servizio non sono stati ancora presentati e, in alcuni casi, neanche annunciati. Ecco quali rientrano in queste due categorie:

Asus Zenfone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola moto g (100)

Oppo Reno 5 A

Oppo Reno 5 Pro + 5G Bosch

realme 8 Pro

Samsung A52 4G

Samsung A72 4G

Samsung A82 5G

TCL 20 Pro 5G

ZTE Z6650S

Accortasi dell’errore, il colosso di Mountain View ha rimosso tutti i 23 terminali Android inseriti nella lista, inclusi i modelli che sono già stati rilasciati. Senza ombra di dubbio, la pagina di supporto ai “Google Play Services per AR” verrà aggiornata nuovamente entro la fine dell’anno, quando l’LG Stylo 7 e gli altri smartphone saranno stati formalmente annunciati dai rispettivi marchi.

Nella lista diffusa per sbaglio è apparso un prodotto che certamente non è passato passato inosservato, vale a dire l’LG Stylo 7, il successore dell’LG Stylo 6, telefono noto per la suo stilo integrata e il buon prezzo.

Purtroppo per i fan dei prodotti LG, la pagina di supporto di Google si occupa esclusivamente delle funzionalità relative alla realtà aumentata dei telefoni con OS Android, quindi non vi sono ulteriori indicazioni sull’LG Stylo 7: non ci resta che attendere altri rumor per scoprire qualche dettaglio in più.

