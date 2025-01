Google e AI: tra i progetti del 2025 più Gemini 2.0 e NotebookLM Plus

Il 2025 è appena iniziato e il CEO di Google Sundar Pichai sta già preparando il terreno per un altro anno con una forte attenzione all’innovazione dell’intelligenza artificiale. In un’e-mail interna condivisa con i dipendenti (e in seguito ottenuta e pubblicata da 9to5Google), Pichai ha riflettuto sui progressi dell’azienda nel 2024 e ha dato un’anteprima di ciò che accadrà nei mesi a venire.

Cosa aspettarsi nel 2025 da Google

Pichai inizia riconoscendo i risultati ottenuti da Google nel 2024, evidenziando il lancio di successo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale come Gemini 2.0, Willow e Veo 2. Menziona anche i miglioramenti su piattaforme come Search, YouTube, Android e Pixel.

Il CEO non ha rivelato tutti i dettagli, ma ha lasciato qualche indizio sulla tabella di marcia di Google per quest’anno:

Daily Listen in Search Labs: è attualmente in fase di test una nuova funzionalità che personalizza i consigli sui podcast in base agli interessi degli utenti Gemini 2.0 Flash per sviluppatori, il cui lancio è previsto per gennaio: questo aggiornamento potrebbe rimuovere il tag “Sperimentale” nell’app Gemini e offrire agli sviluppatori strumenti di intelligenza artificiale più avanzati NotebookLM Plus: il lancio per gli abbonati a Google One è previsto per l’inizio di quest’anno; questa versione migliorata di NotebookLM promette funzionalità migliorate per prendere appunti e organizzare basate sull’intelligenza artificiale

Inoltre, si ipotizza che Gemini 2.0 sarà presto integrato in ancora più prodotti Google. Sicuramente, se ne parlerà meglio al Google I/O di maggio. Sembra dunque che nei prossimi mesi Google avrà molto da offrire, che si tratti di nuovi strumenti come Daily Listen o di funzionalità ampliate per Gemini.