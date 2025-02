Google Drive in offerta a 2€ l'anno: truffa o super promozione?

Diversi utenti in questi giorni sono stati raggiunti da una mail contenente una promozione davvero molto interessante. Il contenuto promuove 50GB aggiuntivi al personale Google Drive con soli 2€ all’anno. Si tratta di un’offerta speciale ufficiale di Google oppure di una truffa che cybercriminali stanno diffondendo sfruttando il suo marchio e la sua fama?

Esaminiamola insieme per comprendere di cosa effettivamente si tratta. Guardano grafica e loghi, questa email sembra essere un prodotto ufficiale del colosso di Mountain View. Nondimeno, sappiamo che non sono questi i soli elementi che garantiscono la bontà di una comunicazione, soprattutto di questi tempi dove l’intelligenza artificiale fa miracoli per le truffe.

La promozione è interessante, il prezzo buono e sembra essere inviata da Google apparentemente. Fondamentale è verificare l’indirizzo email per esteso perché il nome del contatto del mittente non basta. Ed ecco che “casca l’asino”. Infatti, il dominio non corrisponde a quello ufficiale utilizzato da Google Drive per le comunicazioni agli utenti.

Inoltre, anche il link della pagina a cui il bottone “Espandi ora” rimanda non corrisponde a un dominio utilizzato da Google. Quindi possiamo concludere che la promozione Google Drive a 2€ l’anno per 50GB aggiuntivi è una truffa e non è un’iniziativa ufficiale. Si tratta di cybercriminali che stanno diffondendo una trappola tramite una campagna di phishing.

Google Drive e la truffa dei 50GB a 2€ l’anno

Il testo della mail truffaldina è il seguente: “Espandi il tuo spazio su Google Drive. Goditi più spazio per i tuoi file importanti. Approfitta di questa offerta speciale: ottieni 50 GB di spazio aggiuntivo per soli 2 € all’anno! Non lasciare che lo spazio limitato ostacoli la tua produttività”.

Se la incontri su uno dei tuoi dispositivi all’interno della tua casella di posta elettronica cancella subito, per evitare di ritrovartela in futuro. Non cliccare sul link in essa contenuto e non fornire mai i tuoi dati personali e nemmeno le tue informazioni bancarie. L’obiettivo di questa truffa è farti inserire le credenziali del tuo account Google Drive per accedere a tutti i tuoi file permettendo ai criminali il furto di identità.