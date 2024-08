Google Chrome, questa funzione sarà eliminata: accedere ai dati sarà più semplice

Accedere da tutti i propri dispositivi a password salvate, segnalibri e quant’altro custodito all’interno del proprio browser Chrome sarà ancora più semplice e immediato. La funzionalità Chrome Sync sarà infatti a breve sostituita sui dispositivi Android con un accesso tramite account Google, che renderà – di fatto – le cose molto più semplici non solo per smartphone e tablet, ma anche su desktop.

Sarà possibile lavorare senza interruzioni

Per gli utenti iOS potrebbe non sembrare una novità: Google ha infatti introdotto questo metodo semplificato sui dispositivi Apple già lo scorso novembre. Ora toccherà anche ai device con sistema operativo Android: ma come funziona?

In precedenza, abilitando Chrome Sync era possibile accedere a segnalibri, password, cronologia, schede e molto altro ancora su tutti i dispositivi. A conti fatti, Google eliminerà un passaggio, quello di Chrome Sync appunto, per rendere l’esperienza multipiattaforma ancora più fluida e scorrevole.

Per accedere a tutti i propri dati salvati in Chrome basterà, quindi, semplicemente eseguire il login al proprio account Google: così facendo, l’utente può – ad esempio – iniziare a lavorare sul proprio PC e successivamente proseguire sul proprio smartphone senza interruzioni, restituendo un’esperienza ancora più personalizzata. Sarà inoltre possibile sincronizzare schede e cronologia, abilitando un’impostazione separata. Sarà sempre possibile continuare a utilizzare Chrome senza accedere a nessun account, mantenendo così le varie sessioni separate.

Al momento, non c’è ancora una data di rilascio per questa nuova funzionalità: è probabile che prima venga testata e poi, successivamente, estesa al resto dell’utenza. Per il momento, toccherà utilizzare il metodo “classico” che abbiamo sempre eseguito finora.