Google Chrome: primi e timidissimi avvistamenti del Material You

Android 12 rappresenta senza dubbio uno dei più importanti aggiornamenti per il sistema operativo di Google negli ultimi anni, completo di un'interfaccia revisionata ed alcune nuove possibilità di modifica dei colori che, finalmente, raggiungono anche il browser Chrome.

Mentre sulla nuova versione dell'OS il Material You risultava disponibile fin dall'inizio, alcune applicazioni hanno impiegato decisamente più tempo prima di accogliere tale novità dal punto di vista grafico.

Chrome 100 Beta abbraccia, seppur parzialmente, il Material You

Servizi come Google Maps devono ancora effettuare il passaggio ai temi dinamici, mentre altre applicazioni come il Play Store hanno finora ottenuto solo un piccolo upgrade: è comunque un passo in avanti rispetto alle versioni precedenti.

Lavori in corso anche per Google Chrome, in relazione a cui ci sono finalmente delle buone notizie. Molti elementi dell'interfaccia utente mantengono, ad ora, layout ed impatto estetico predefiniti ma, con l'arrivo del nuovo Chrome 100 Beta, vengono aggiunti alcuni piacevoli ritocchi cromatici.

I colori basati sullo sfondo applicato allo smartphone fanno la loro comparsa nel menù overflow a tre punti della barra in alto e nell'icona animata di ricarica della pagina, come segnalato prontamente dai colleghi di Androidpolice che hanno condiviso i seguenti screenshot:

I colori “dinamici” iniziano ad intravedersi anche nelle schermate relative al menù delle impostazioni di Chrome, ma potrebbero non essere visibili fin da subito per chiunque avesse installato da poco la nuova versione del browser. Trattandosi di un aggiornamento lato server, è necessario un po' più di tempo prima che il tutto risulti perfettamente visibile e funzionante:

Non abbiamo dunque assistito ad uno switch completo da questo punto di vista ma, allo stesso tempo, simili segnali confermano l'intenzione da parte di Google di rendere il browser Chrome (in versione beta e poi definitiva) pienamente compatibile con i nuovi ed apprezzati temi dinamici, conosciuti proprio grazie ad Android 12.