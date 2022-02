Google Chrome cambia logo, riuscite a notare tutte le differenze?

Google Chrome è in circolazione da anni: quando la prima versione beta del popolare browser fu rilasciata per Windows nel lontano 2008, l'icona era molto diversa da come appare oggi. Sebbene la forma sferica del logo abbia mantenuto gli stessi elementi di design e colori di base, il suo aspetto è diventato più “flat” con il passare del tempo.

Piccoli ritocchini per l'icona di Google Chrome

Chrome continua questa tendenza con un'ulteriore modifica al logo dopo 8 anni, sebbene i cambiamenti possano sembrare impercettibili. Come spiega Elvin Hu, designer di Chrome, l'icona utilizza adesso nuove sfumature di verde, rosso, giallo e blu che dovrebbero essere più “d'impatto”. Le sottili ombre che erano presenti nell'anello esterno sono state completamente rimosse per ottenere un aspetto quasi totalmente piatto.

Oltre a regolare i colori, Chrome ha anche perfezionato le proporzioni: il cerchio blu interno diventa notevolmente più grande e l'anello esterno è più sottile. Tutti questi ritocchi sono stati apportati per “allinearsi con la più moderna espressione del marchio Google”. Ad essere onesti, però, molti di questi cambiamenti riguardanti l'icona di Google Chrome sono talmente minimi che, probabilmente, neppure ce ne accorgeremmo se qualcuno non li sottolineasse.