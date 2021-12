Google Chat: le chiamate su Meet da Gmail partono con un tap

Google Chat in Gmail permette di far partire le chiamate Meet con un semplice tap, evitando così di dover generare un URL da inviare all'utente con cui si ha necessità di avviare una conversazione audio o una conversazione video. La funzionalità, presentata quest'oggi da Google, offre la possibilità di velocizzare l'iter necessario per avviare una chiamata 1:1 su Google Meet direttamente da Google Chat dentro Gmail.

Le chiamate Meet di Google Chat dentro Gmail

“Per partecipare a una chiamata seleziona il telefono o l'icona video all'interno della chat 1:1“, spiega il colosso di Mountain View nella nota di rilascio della funzionalità. “Durante una chiamata, vedrai un banner della persona con cui stai parlando, la durata della chiamata e un'icona Meet nell'elenco della chat."

A tal proposito, ogni utente presente all'interno della propria lista di contatti impegnato in una chiamata 1:1 su Meet verrà immediatamente evidenziato con una chiara ed evidente icona blu sottostante il nome del contatto, mentre le chiamate perse verranno evidenziate con una icona rossa. “Poiché alcuni team iniziano a tornare negli uffici, mentre altri rimangono in smart working, ci auguriamo che ciò renda più facile il collegamento con i colleghi nel mondo di lavoro ibrido. Questa funzione ti consentirà di passare facilmente dalla chat a una chiamata video o audio quando necessario, aiutandoti a collaborare e a portare avanti il tuo lavoro."

La funzionalità, attualmente in distribuzione su iOS e Android per gli account Google Workspace, necessita della presenza dell'applicazione Gmail sul proprio device.