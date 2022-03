Google avvia una campagna donazioni per l'Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina continua in modo serrato e purtroppo non senza brutte notizie. Ieri, ad esempio, ci è giunta la notizia di un bombardamento sul Teatro Mariupol nonostante la scritta bambini posta a terra e visibile dall'alto per scongiurare un possibile lancio delle bombe sull'edificio. Moltissimi sono gli sfollati che stanno lasciando il Paese per fuggire da questo conflitto, mentre altri hanno deciso di rimanere, chi per difendere il proprio luogo, chi perché non ha scelta. Perciò Google ha deciso di contribuire con 25 milioni di dollari tra donazioni in denaro e altri beni.

Tuttavia, questa corsa solidale continua. Diversi giorni fa vi avevamo spiegato come aiutare l'Ucraina da smartphone tramite SMS. Oggi, a questa modalità se n'è aggiunta un'altra, sempre attraverso dispositivo mobile.

Anche perché oggi giorno inviare denaro in tutta sicurezza non è poi così facile se si vuole aiutare questo popolo. Infatti, cybercriminali esperti stanno realizzando finte campagne umanitarie per sfruttare il buon cuore delle persone e rubare più denaro possibile. Meglio quindi affidarsi a società importanti che ci garantiscono alti livelli di sicurezza e di serietà

Google avvia una campagna solidale per aiutare 3 organizzazioni

Grazie a Google, oggi possiamo aiutare l'Ucraina con le nostre donazioni. Infatti, il colosso di Mountain View ha avviato una campagna umanitaria in aiuto di questo Paese. Il 100% del denaro donato sarà diretto a tre importanti organizzazioni umanitarie internazionali: UNHCR, UNICEF e World Food Programme.

Utilizzando le applicazioni di Google tra cui Drive, Gmail e altro, potrebbe comparire un banner dedicato che vi invita a partecipare a questa campagna. Altrimenti, potete sempre recarvi sulla pagina ufficiale dove troverete tutte le indicazioni necessarie.

Si tratta di un modo sicuro per donare parte del proprio denaro a queste organizzazioni neutrali, il cui obiettivo è quello di aiutare le persone più bisognose tra cui rifugiati, bambini e famiglie vulnerabili che si trovano senza più nulla. Ecco cosa ha dichiarato Google nel suo comunicato ufficiale:

La guerra in Ucraina ha generato una catastrofe umanitaria. Le Nazioni Unite hanno previsto che il numero di persone in fuga dal Paese potrebbe salire a 5 milioni nelle prossime settimane e mesi. I nostri team lavorano costantemente per sostenere le persone in Ucraina, attraverso i nostri prodotti, contrastando le minacce alla sicurezza informatica e mostrando informazioni affidabili, prendendo al contempo misure straordinarie per fermare la diffusione di informazioni false e di campagne di disinformazione online.

Chiunque potrà partecipare a questa campagna realizzata da Google entro il 30 aprile 2022, fino a raggiungere un massimo di 5 milioni di dollari.