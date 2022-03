Come aiutare l'Ucraina da smartphone tramite SMS

La guerra tra Russia e Ucraina sta proseguendo in maniera serrata. In questi giorni abbiamo assistito a scene strazianti di bambini separati dai loro genitori per fuggire dal conflitto, zone bombardate dalle bombe termobariche, civili in fuga dalle loro città e carri armati russi lungo molte strade principali del Paese.

Il mondo si è indignato contro Vladimir Putin e la sua scelta di invadere l'Ucraina. Oggi, come mai prima, questa guerra non si sta combattendo solo attraverso le armi da fuoco, i mezzi militari e l'esercito. Oggi la guerra si sta combattendo anche tramite la tecnologia. Ad esempio, Facebook e Instagram hanno bloccato i media russi sulle loro piattaforme social. Ma anche le criptovalute sono utilizzate come mezzo di sostentamento in un conflitto che sta congelando il contante. Infine i colossi del pagamento digitale come Apple Pay e Google Pay in Russia hanno sospeso i loro servizi, mettendo ko le banche.

Ma come si può in maniera pratica, veloce e concreta aiutare l'Ucraina e sostenere tutti coloro che si stanno adoperando a supporto di chi sta subendo questa guerra con cibo, cure mediche e medicine? Sono tante le modalità ad oggi disponibili, ma la più immediata sembra essere quella da smartphone tramite SMS.

Vediamo insieme come fare una donazione all'Ucraina attraverso il proprio operatore telefonico mobile.

Come aiutare l'Ucraina attraverso donazioni SMS con il proprio operatore

Come sempre, uno dei modi più rapidi e immediati per raggiungere qualcuno è il classico SMS. In un certo qual modo lo stesso vale per le donazioni da inviare in aiuto all'Ucraina che sta affrontando una guerra brutale a causa della Russia che ha deciso di invadere i suoi territori.

Infatti, è possibile aiutare l'Ucraina attraverso un semplice e veloce SMS.

Inviando un messaggio al numero 45525 di Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF donerai 2 euro che serviranno a queste tre organizzazioni umanitarie per raccogliere i fondi necessari a garantire la sopravvivenza delle persone colpite dalla guerra e in fuga dal loro paese. L'obiettivo è quello di fornire una rapida, ma efficace assistenza umanitaria in una situazione di estremo caos.

Croce Rossa Italiana insieme a UNHCR e UNICEF utilizzeranno i proventi di questa raccolta per garantire alle famiglie e ai bambini dell'Ucraina cure mediche, cibo, acqua potabile, kit per l'igiene personale, supporto psicologico, coperte, protezione e beni di prima necessità.

SMS e chiamata da rete fissa

Ricapitolando, sono due le modalità attraverso le quali potrete aiutare l'Ucraina grazie a queste tre organizzazioni umanitarie:

donando 2 euro con SMS al numero 45525 da smartphone con operatore mobile WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali;

al numero da smartphone con operatore mobile WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; donando 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al numero 45525 con operatore telefonico TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali;

al numero con operatore telefonico TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali; donando 5 euro con chiamata da rete fissa al numero 45525 con operatore telefonico TWT, Convergenze e PosteMobile.

Le tre organizzazioni umanitarie e l'iniziativa a favore dell'Ucraina

Ad oggi questa campagna umanitaria ha già raccolto 1 milione di euro. Moltissimi personaggi famosi si stanno unendo a questo appello di aiuti, da Chiara Ferragni fino a Damiano dei Maneskin. Ecco cosa ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, in merito a questa iniziativa a favore di questo popolo colpito dalla guerra:

Con l’escalation delle violenze, la Croce Rossa Ucraina e tutto il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si sono subito attivati, grazie al lavoro straordinario dei volontari, in delicate operazioni di assistenza alla popolazione. Sono state anche lanciate campagne pubbliche di informazione di primo soccorso e anche appelli alla tutela della popolazione, al rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Sono stati, infine, predisposti stock umanitari. Ma i bisogni e le richieste di intervento sono molteplici e in diverse aree geografiche del Paese. Per questo, abbiamo deciso di lanciare un appello urgente che possa aiutarci a raggiungere concretamente quante più persone possibile. Grazie!

Ha fatto sentire la sua voce anche UNICEF Italia attraverso la sua presidente, Carmela Pace, che ha dichiarato:

Questo è un momento terribile per i bambini di tutto il Paese. L'operazione militare in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per la vita e il benessere dei 7,5 milioni di bambini che vivono nel Paese. Negli ultimi giorni, i bisogni dei bambini e delle famiglie stanno aumentando di pari passo con l’acuirsi dell’emergenza. Abbiamo operatori nel Paese in uffici, oltre a team mobili di protezione dell’infanzia che forniscono supporto psicosociale ai bambini traumatizzati. Non possiamo abbandonare i bambini e le famiglie dell’Ucraina.

Anche Chiara Cardoletti, rappresentante di UNHCR per l'Italia si è unita a questo appello per sensibilizzare le persone a questa campagna di aiuti per l'Ucraina: