Google Calendar rifiuterà le riunioni per voi

I nuovi “blocchi di messa a fuoco “di Google Calendar possono rifiutare automaticamente le riunioni per voi. In poche parole, il software introduce una novità in stile Apple, ovvero la Focus Mode. Vediamo bene di capire di cosa si tratta.

Google Calendar: mantenete il focus sul lavoro

Può essere davvero molto facile distrarsi quando si lavora in smart working; Google lo sa e per rendere un po' più semplice la pianificazione di blocchi di lavoro dedicati, sta aggiungendo nuove voci dedicate al tempo di messa a fuoco a Calendar.

Le voci del tempo di messa a fuoco hanno una piccola icona che mostra il simbolo delle cuffie sul calendario e può essere assegnato un colore diverso per separarle dalle altre cose presenti sulla pianificazione.

Se lo desiderate, potete anche impostare le voci del tempo di messa a fuoco per rifiutare automaticamente le riunioni che vengono programmate durante quel blocco, e questo potrebbe aiutare a garantire che il vostro tempo dove lavorate concentrati rimanga aperto e libero da fastidiose videocall improvvise. Attenti agli eventuali rimproveri però!

Le voci relative alla Focus Mode appariranno anche nel pannello “Approfondimenti sul tempo” in modo che voi possiate vedere quanto tempo state spendendo in riunioni e quanto – effettivamente – al lavoro.

Le voci del tempo di messa a fuoco iniziano saranno rese disponibili mercoledì prossimo per gli utenti di tutto il mondo attraverso un rollout scaglionto. Di fatto, non saranno rese accessibili per tutti gli utenti utilizzatori di Calendar.

Il colosso di Mountain View afferma che arriveranno ai clienti di: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Education Standard, Education Plus e Nonprofit.