Google Calendar: aggiungere un compleanno diventa ora più semplice

Attraverso un post sul blog ufficiale Google Workspace Updates, Google ha annunciato che nei prossimi giorni introdurrà la possibilità di creare e modificare gli eventi di compleanno direttamente nell’app Google Calendar. Inizialmente la nuova funzionalità interesserà soltanto i dispositivi Android.

Google Calendar: aggiungere un compleanno sarà più semplice

Ad oggi per creare un evento di compleanno è necessario aggiungere dettagli su dettagli tramite Google Contatti. Soltanto dopo la notifica arriva in Google Calendar, che estrae le informazioni sul compleanno dall’app Contatti in automatico.

Ora, con il nuovo aggiornamento atteso a breve, ci sarà una vera e propria rivoluzione da questo punto di vista. Gli utenti non dovranno infatti più passare per Google Contatti, aggiungere la data di compleanno nella scheda di ciascun contatto in rubrica e creare un promemoria che si ripeta ogni anno allo stesso giorno e per l’intera giornata. Tutto il processo sarà ridotto a una più semplice creazione di un compleanno direttamente con Google Calendar.

Il rollout del nuovo aggiornamento per i dispositivi Android avrà inizio il prossimo 24 settembre, mentre per la versione web il rollout è iniziato nella giornata di ieri, giovedì 19 settembre. Come specificato nel post pubblicato da Google Workspace Updates, ci vorranno fino a 15 giorni per vedere la nuova funzionalità attiva.

Quest’ultima sarà disponibile per tutti gli iscritti a Google Workspace e per tutti gli utenti che hanno un account Google.