Il prossimo telefono Pixel di Google potrebbe salire disporre dell’ultrawide propriocome fanno Samsung e Apple con i loro tracker GPS Bluetooth. In poche parole, i nuovi device potrebbero avere il supporto all’UWB grazie ad un inedito hardware.

Google: arrivano dei tracker GPS Bluetooth?

Una fonte attendibile afferma che Google sta testando il supporto UWB su un nuovo hardware. Il supporto a banda ultralarga è un biglietto caldo nel mondo della telefonia in questo momento. Gli ultimi modelli di device Apple e Samsung lo supportano; la feature consent loro di lavorare con dispositivi di tracciamento (il nuovo AirTag e Galaxy SmartTag +, rispettivamente) che possono mostrarvi dove si trova un oggetto smarrito con la realtà aumentata, tra le altre cose. Secondo una fonte attendibile, tale capacità potrebbe farsi strada nel futuro hardware di Google.

Mishaal Rahman, il redattore capo del blog XDA-Developers, afferma di aver sentito che Google sta testando il supporto API a banda ultra larga su dispositivi che potrebbero (o meno) essere un imminente telefono Pixel. 9to5Google ha successivamente confermato le informazioni.

I don't have any more details to share, such as confirmation that a next-gen Pixel will indeed support UWB, if Google is working on any UWB/BT trackers, whether "raven" is the Pixel 6 or 6 XL, etc. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 30, 2021

“GS101” qui si presume stia per “v”. È un termine che è già stato individuato in alcuni prodotti che affermano di contenere un processore progettato specificamente da e per Google. Ciò lo renderebbe presumibilmente uno dei primi, se non il primo, telefono Pixel con un processore con marchio Google invece di un SoC Qualcomm.

Normalmente non sappiamo se ciò è veritiero o meno, ma pensiamo che Mishaal non lo pubblicherebbe mai a meno che non fosse molto fiducioso sia nella sua fonte che nell’accuratezza delle informazioni. E non è come se fosse una pratica insolita per un importante produttore di telefoni creare parità di funzionalità con la concorrenza sull’hardware in arrivo. L’UWB potrebbe essere utilizzato anche per il rilevamento di prossimità, come per l’accoppiamento semplice, la condivisione di file o la verifica della sicurezza.

Detto questo, trattalo come una voce che lo sia fino a quando i dettagli concreti non saranno più disponibili. Supponendo che Google stia lavorando sulla compatibilità UWB con i prodotti esistenti o sulla creazione di nuovi prodotti propri, è del tutto possibile che l’azienda possa cancellare quei piani prima del prossimo ciclo hardware (È già successo prima.) Mishaal continua dicendo che non ha alcuna conferma che il nome in codice Raven si riferisca a uno specifico telefono Pixel, o che Google stia lavorando su un tracker UWB in stile AirTag.

