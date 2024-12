Google al lavoro per integrare una modalità AI nel suo motore di ricerca

Dove finisce Google e dove inizia l’Intelligenza Artificiale? Il colosso di Mountain View ha puntato tutto sulla tecnologia AI: secondo alcuni report, sembra che stia lavorando a una modalità AI dedicata per il suo più famoso motore di ricerca.

Assomiglierà a Perplexity?

Secondo le prime informazioni, sembra che si tratti di una modalità AI a sé stante, che sarà possibile attivare una volta visualizzati i risultati della ricerca. Quando questa modalità è attivata, sempre secondo i report, dovrebbe comparire un’interfaccia che ricorda quella di Gemini: Google potrebbe quindi trasformarsi temporaneamente in una sorta di chatbot.

Gli utenti hanno sottolineato come il funzionamento ricordi molto Perplexity, motore di ricerca basato proprio sull’Intelligenza Artificiale. Quando viene effettuata una ricerca con Perplexity, vengono visualizzate delle domande di follow-up sotto i risultati, che consentono all’utente di continuare la ricerca ponendo domande pertinenti.

Allo stesso modo potrebbe fare Google: attivata la modalità AI, verranno visualizzati i link alle pagine web correlate e ci sarà anche un’opzione per “chiedere un follow-up”. Al momento tutte queste informazioni non sono ufficiali e il funzionamento della modalità potrebbe cambiare in corso d’opera. Non sappiamo quando e se Google la rilascerà ufficialmente.