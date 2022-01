Goldeneye 007 sta per tornare su Xbox: ecco la lista obiettivi

Una notizia interessante per i fan di Goldeneye 007 scuote l'inizio del 2022: il sito TrueAchievements ha infatti pubblicato la lista obiettivi per la versione Xbox dello storico gioco per Nintendo 64. È una cosa sorprendente considerato che al momento, di fatto, non esiste un'edizione dello sparatutto per le console di casa Microsoft.

Questo dettaglio potrebbe suggerire quindi un porting imminente per il titolo: non è la prima volta che se ne parla, dato che esattamente un anno fa era arrivata questa indiscrezione. Inoltre, di recente è stato revocato il divieto del gioco in Germania, altro aspetto che aveva suggerito un ritorno vicino.

Goldeneye 007 è stato lanciato per la prima volta nel 1995 su Nintendo 64. Sviluppato da Rare, adesso team interno Xbox, era un tie-in dell'omonima pellicola cinematografica ed è considerato uno dei precursori degli sparatutto su console.

Nonostante la sua popolarità, specialmente tra i giocatori di vecchia data, il titolo non è mai stato riproposto per console moderne, a causa di un groviglio di accordi di licenza tra Rare, Nintendo e MGM. Adesso è probabile che i vincoli di quegli accordi siano caduti, lasciando via libera per la ripubblicazione del gioco.

La comparsa della lista obiettivi è già un forte indizio in tal senso, che ci spinge ad attendere praticamente soltanto l'annuncio ufficiale. La certezza dunque è che Goldeneye 007 tornerà presto su Xbox. Si era parlato anche di Nintendo Switch, mentre resta da capire se possa arrivare su console PlayStation. Ne sapremo presumibilmente di più tra qualche giorno.