GoGoBest GM26 e GM27 in super offerta con un COUPON!

La mobilità elettrica prende sempre più piede in Italia, ma in generale grazie alle nuove tecnologie di produzione, è ormai un fenomeno globale. Ci si è infatti accorti che il problema ambientale non va per nulla sottovalutato e, perché no, muoversi in maniera “green” è anche molto salutare e soddisfacente. Di biciclette elettriche ne abbiamo viste centinaia, ma su GoGoBest c’è una promozione per ben due e-bike, GM26 e GM27, ad un prezzo veramente unico usufruendo di uno sconto di 100€ con un codice coupon esclusivo.

GOGOBEST GM26

Questa bicicletta anzitutto si colloca tra le mid-mounted bike e vanta le seguenti caratteristiche:

Motore 36V 250W

Batteria a litio da 36V 10Ah 18650

60km di autonomia

Trasmissione Shimano RD-M370

Coppia del motore da ben 70 N.m

25 Km/h come velocità massima

I primi vantaggi riguardo il motore, montato in posizione centrale che garantisce equilibrio anteriore e posteriore. Anche la batteria è sicuramente un punto cardine di questa tipologia di prodotto. Infatti questa è rimovibile, completamente nascosta all’interno del telaio e può assicurare fino a 60 Km di autonomia in modalità “elettrica assistita”.

Anche a livello di prestazioni questa GoGoBest GM26 non è seconda a nessuno, infatti il motore da ben 250W è in grado di affrontare salite di massimo 30° di pendenza. Grazie all’ingranaggio a stella, infine, è possibile amplificare la coppia e migliorare sensibilmente la conversione dell’efficienza energentica. Il risultato è una bicicletta prestante: sia in velocità che in salita.

Potrete utilizzare il codice sconto“NGN159G” per avere uno sconto di ben 100€, cosa aspetti?



GOGOBEST GM27

Anch’essa votata al mid-mounted bike, questa vanta però caratteristiche ben oltre le aspettative.

Motore da 48V 350W

Batteria da 48 V 10 Ah 18650

60 Km di autonomia

Trasmissione Shimano RD-M370+SL-M2010-9R

Coppia del motore da ben 100 N.m

32 Km/h come velocità massima

Equilibrio garantito per questa GoGoBest GM27 da un motore ben più potente di quello della sorella minore. Il motore centrale infatti non influisce sull’assorbimento degli urti. Il kilometraggio percorribile è di 50 Km in modalità elettrica assistita. Il motore però, essendo più potente, riesce a garantire coppia in salite fino a 35° di pendenza. Le prestazioni in velocità e in salita sono quindi più che garantite.

Potrete utilizzare il codice sconto“NGN159G” per avere uno sconto di ben 100€, cosa aspetti?

Ma non è finita qui, perché per chiunque acquisterà una di queste bici elettriche potrà beneficiare anche di ulteriori omaggi. Infatti nel periodo dal primo al quindici novembre, sarà possibile ottenere quanto segue:

Completando un ordine da oltre 99,99€ si riceverà in regalo un paio di auricolari bluetooth (valore 100€)

(valore 100€) Completando un ordine da oltre 1899,99€, si riceverà una YESOUL S3 Spinning Bike (dal valore di 1289,99€) in omaggio

(dal valore di 1289,99€) in omaggio Acquistando una qualsiasi bicicletta dal sito ufficiale GoGoBest riceverete in omaggio un paio di guanti invernali

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.