GOG.com: 36 giochi gratis per PC, ecco come scaricarli

Quella dei giochi gratis per PC è una pratica ormai talmente diffusa che ci abbiamo fatto l'abitudine. Piattaforme come Xbox Game Pass, Epic Games Store e GOG.com ci hanno abituato letteralmente a ondate continue di regali: e quest'ultime due lo fanno senza alcun abbonamento.

Proprio GOG.com, la piattaforma di CD Projekt RED, è il protagonista di oggi, presentandosi con una lista di ben 36 giochi gratis vediamo quali sono e come scaricarli.

GOG.com: i 36 giochi gratis, come scaricarli

La lista, come potete vedere, è veramente lunga e include grandi classici come Beneath a Steel Sky, la serie Ultima, Shadow Warrior, ma anche produzioni più recenti del calibro di Gwent (il gioco di carte di The Witcher), Hello Neighbor, Symphonia e altri ancora:

Symphonia

Loria

OpenTTD

Samorost 1

War Wind

Ascendant

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure

Akalabeth: World of Doom

Beneath a Stell Sky

Bio Menace

Cayne

Doomdark's Revenge

Eschalon: Book I

Fight of the Amazon Queen

Gwent: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Janosik

Jill of the Jungle The Complete Trilogy

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload Playable Teaser

Postal: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4 Quest of The Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2

Worlds of Ultima The Savage Empire

Per scaricare i giochi che vi interessano, non dovrete far altro che collegarvi a questa pagina, fare accesso con il vostro account GOG.com e cliccare sul pulsante “Free” di fianco al titolo che volete riscattare. Poi, vi basterà aprire il carrello e “pagare” per completare l'acquisto che sarà ovviamente totalmente gratuito.