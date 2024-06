Goditi gli Europei in 4K su questa smart TV 50'' Hisense a soli 379€

La smart TV 4K Hisense da 50 pollici è progettata per offrire una qualità delle immagini eccezionale, esaltata da cornici sottilissime che massimizzano l’area di visualizzazione. Questa TV integra numerose funzionalità avanzate, tra cui il controllo vocale, che rende l’interazione semplice e intuitiva. La qualità del suono è altrettanto notevole, garantendo un’esperienza audiovisiva completa: il top per guardare le partite di Euro 2024.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione: acquista subito la smart TV 4K Hisense su Amazon e approfitta di uno sconto last minute del 12%, ottenendola al prezzo speciale di 379 euro invece di 429 euro.

Torna in offerta la smart TV 4K Hisense

La smart TV 4K Hisense da 50 pollici, con il suo pannello QLED a risoluzione 4K, offre una qualità dell’immagine straordinaria con colori brillanti e contrasti profondi. Il design elegante e sottile permette un’ottima integrazione in qualsiasi ambiente, combinando estetica e funzionalità senza occupare troppo spazio.

Questa smart TV è dotata di tecnologie all’avanguardia come i controlli vocali con Alexa e VIDAA, Wi-Fi integrato, Bluetooth e un telecomando che fornisce accesso immediato a piattaforme come Prime Video, Netflix e YouTube. I potenti altoparlanti garantiscono un’esperienza sonora immersiva. Inoltre, con la modalità Game Mode Plus e la funzione Share to TV, è ideale per i videogiocatori e per chi vuole condividere i contenuti dal proprio smartphone.

Fai in fretta, metti nel carrello la smart TV 4K Hisense da 50 pollici e approfitta di un risparmio di 50 euro sul prezzo originale: la spedizione a casa sarà veloce e senza costi aggiuntivi.