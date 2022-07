God of War Ragnarok, preorder aperti: i prezzi migliori del web

Sono finalmente aperti i pre-order di God of War Ragnarok. Il nuovo capitolo della serie, in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5, sarà disponibile per entrambe le console a partire dal 9 novembre 2022.

Da oggi puoi prenotare la nuova avventura di Kratos e Atreus in tutte le edizioni disponibili. Si parte dalla tradizionale Standard Edition, fino ad arrivare alle costosissime ma spettacolari Collector’s Edition. Andiamo a scoprirle insieme.

God of War Ragnarok: i pre-order di tutte le edizioni

Cominciamo dalla Standard Edition, che include semplicemente una copia del gioco senza oggetti aggiuntivi. Se sei interessato soltanto a vivere la nuova esclusiva di Sony Santa Monica è l’edizione giusta per te:

Passiamo invece alla Collector’s Edition, che include al suo interno i seguenti bonus:

Una copia del gioco digitale di God of War Ragnarok per PS4 e PS5

Altare del Custodie del Sapere come contenitore

Una custodia Steelbook senza disco

Due statuette raffiguranti gemelli Vanir da 5 cm

Set di dadi nanici

Riproduzione del martello Mjolnir da 40 cm

Una serie di bonus digitali da riscattare su PlayStation Store

I pre-ordini come prevedibile stanno già andando a ruba:

Per gli amanti del digitale, c’è anche la Digital Deluxe Edition che include:

Una copia di God of War Ragnarok per PS4 e PS5

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale

Artbook digitale

Set avatar

Tema per PS4

I pre-order sono aperti tramite il PlayStation Store a 89,99€.

Infine, abbiamo la Jotnar Edition, la più ricca, con:

Una copia di GOW Ragnarok per PS4 e PS5

Un Altare del Custode del Sapore da contenitore

Vinile da 18 cm con musiche di Bear McCreary

Set di spillette Falco, Orso e Lupo

Anello leggendario Draupnir

Set di dadi di Brok

Mappa in tessuto Yggdrasil

Una custodia Steelbook senza disco

Due statuette dei gemelli Vanir da 5 cm

Una riproduzione del Martello Mjolnir da 40 cm

Una serie di oggetti digitali da riscattare tramite il PS Store

La prenotazione è disponibile in esclusiva su GameStop al prezzo di 269,98€.

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre 2022 per PS4 e PS5.

