God of War Ragnarok: data di uscita ufficiale e nuovo trailer

È un nuovo trailer in CG ad annunciare ufficialmente la data di uscita di God of War Ragnarok. Il gioco, atteso sequel del capolavoro lanciato nel 2018, sarà disponibile il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il filmato, che puoi ammirare qui sopra, è intitolato “Father and Son” e mostra i due protagonisti pronti a cimentarsi in questa nuova avventura. Insieme alla data di uscita, molto attesa dai fan PlayStation, Sony ha svelato anche le edizioni speciali che accompagneranno il lancio del gioco.

God of War Ragnarok per PS4 e PS5: pre-order, edizioni speciali e data di uscita

I pre-order di God of War Ragnarok per PS4 e PS5 saranno disponibili dal 15 luglio a partire dalle ore 16. Queste le edizioni previste.

God of War Ragnarok – Launch Edition

Acquistando il gioco prima del lancio si potrà ricevere l’Armatura Cumulo di Neve di Kratos e la Tunica Cumulo di Neve di Atreus.

Standard Edition

La Standard Edition di God of War Ragnarok, in copia fisica e digitale, include il gioco completo per PlayStation 4 o PlayStation 5. Nel caso si acquisti la versione per PS4, si potrà passare a quella per next-gen pagando un prezzo di 10 euro.

Digital Deluxe Edition

La Digital Deluxe Edition includerà:

Gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Armatura Vallescura di Kratos**

Abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico) **

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos**

Manico ascia Vallescura per il Leviatano**

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4

**oggetti sbloccabili progredendo nel gioco

Collector’s Edition

La Collector’s Edition verrà commercializzata all’interno di una confezione che riproduce l’Altare della Custodia del Sapere. Qui vi troveremo:

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarok su PS4 e PS5

Una custodia steelbock

Due statuette gemelli Vanir di 5 cm

Set di dadi nanici

Martello Mjolnir da 40 cm

Armatura Vallescura di Kratos**

Abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico) **

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos**

Manico ascia Vallescura per il Leviatano**

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4

Jotnar Edition

Chiudiamo con la Jotnar Edition, una selezione di oggetti di prima qualità realizzati dal team di Santa Monica Studio ed espressamente dedicati ai fan della serie. Ecco i suoi contenuti:

Gioco completo in digitale per PS4 e PS5

Vinile 18 cm con musiche del compositore Bear McCreary

Set di spillette Falco, Orso e Lupo

Anello leggendario Draupnir

Set di dadi di Brok

Mappa in tessuto Yggdrasil

Una custodia Steelbook

Due statuette gemelli Vanir da 5 cm

Martello Mjolnir da 40 cm

Armatura Vallescura di Kratos**

Abito Vallescura di Atreus (cosmetico) **

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos**

Manico ascia Vallescura per il Leviatano**

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4

Tutte le edizioni citate saranno disponibili per il pre-ordine dal 15 luglio alle ore 16.

