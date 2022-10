God of War Ragnarok: prenotalo ADESSO con 20€ di sconto da Mediaworld

Con il lancio sempre più vicino su PlayStation 4 e PlayStation 5, hai ancora la possibilità di prenotare God of War Ragnarok ad un prezzo speciale. MediaWorld ti offre infatti la chance di avere 20 euro di extra sconto sulla prenotazione. Cosa significa questo? Che puoi pagare la versione PS4 solo 49,99 euro e la versione PS5 appena 59,99 euro.

Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale MediaWorld, registrarti o effettuare l’accesso inserendo i dati della tua carta fedeltà e, una volta aggiunto il gioco al carrello, riceverai subito l’extra sconto esclusivo. L’offerta è valida anche in negozio, ma per sbrigarti e assicurarti le copie a disposizione ti consigliamo di farlo adesso online.

God of War Ragnarok: il pre-order più conveniente del web

Ricapitolando, dunque, grazie a questa promozione puoi prenotare l’attesissimo God of War Ragnarok ad un prezzo di partenza di soli 49,99 euro per la versione PS4. 59,99 euro invece per quella PS5: si tratta in entrambi i casi di un risparmio importante che ti permette di avere uno dei titoli più desiderati della stagione ad un prezzo incredibile.

Il gioco, sequel del reboot lanciato nel 2018, ti arriverà direttamente a casa in edizione fisica, con copertina e disco originali. L’unica cosa che devi fare adesso? Sbrigarti, perché non sappiamo quante copie a disposizione ci siano a questo prezzo. Il lancio è previsto per il prossimo 9 novembre.

