God of War Ragnarok: OFFERTONA Black Friday, solo 49 euro

eBay non si esclude dalla festa per il Black Friday e ti permette adesso di acquistare God of War Ragnarok per PlayStation 4 ad un prezzo incredibile. Se completi l’ordine adesso potrai pagarlo solo 49,90 euro, con spedizione inclusa nel prezzo con corriere espresso.

Il gioco è venduto da “monclick-italia“, uno dei venditori professionali più famosi del sito di aste online: ha oltre 235.000 feedback positivi e assicura disponibilità immediata. Ma fai in fretta, perché le copie stanno andando a ruba.

God of War Ragnarok in offerta per il Black Friday: a questo prezzo non devi neanche pensarci

God of War Ragnarok è il nuovo capitolo della serie da poco disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5. Proprio per questo motivo riuscire ad averlo a soli 49 euro è un colpaccio da non farsi scappare, dato che da listino ne costa ben 70,99.

In Ragnarok torneremo in compagnia di Kratos e Atreus, impegnati a fronteggiare il mitico inverno norreno, mentre nei Nove Regni la situazione sta precipitando verso un’ultima guerra. Riprendendo lo stile del predecessore, Ragnarok ha convinto la critica specializzata ed è candidato per il premio di “Gioco dell’Anno 2022“.

Non perdere dunque altro tempo: aggiungi la tua copia fisica di God of War Ragnarok al carrello e completa l’ordine a soli 49,90 euro. Un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.