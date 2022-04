God of War Ragnarok, la data di uscita ha una nuova conferma

La mancanza di aggiornamenti su God of War Ragnarok preoccupa evidentemente i giocatori PS4 e PS5, che chiedono continuamente rassicurazioni sul lancio previsto nel 2022 per il sequel dell’epopea di Kratos e Atreus.

Nella giornata di mercoledì, lo sviluppatore di Sony Santa Monica ha twittato un video con il director del primo episodio, Cory Barlog, che chiedeva pazienza ai fan circa le novità in arrivo sul gioco. Un filmato che ha scatenato praticamente il “panico” tra i follower, che hanno subito temuto un rinvio al 2023. A rassicurare tutti ci pensa uno degli sviluppatori, il director del comparto animazioni Brun Velazquez.

Rispondendo direttamente alla domanda di un utente su Twitter, Velazquez è stato sintetico ma molto categorico nel definire la finestra di lancio di God of War Ragnarok.

Riprendendo invece le parole di Cory Barlog affidate al filmato di mercoledì, è chiaro che l’intenzione di Sony Santa Monica è di regalare un gioco che sia all’altezza delle aspettative che sta generando.

“Siamo perfezionisti. Tutti stanno rafforzando il comparto grafico, c’è così tanto da fare in questo momento che vorrei potessimo condividerlo con voi, ma semplicemente non è pronto per essere mostrato. Vi garantisco, tuttavia, che nel momento stesso in cui avremo qualcosa che saremo pronti a condividere lo faremo, perché non vogliamo trattenere nulla al riguardo.”