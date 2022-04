God of War Ragnarok, Demon's Souls, GT7 e altri giochi PS5 su PC?

Un fiume di indiscrezioni pubblicato in nottata su Reddit e ancora tutto da verificare svela quelli che potrebbero essere i piani futuri di Sony con i suoi giochi PS4 e PS5.

Pare infatti che la compagnia giapponese voglia fare di God of War Ragnarok il canto del cigno della vecchia PlayStation 4: successivamente, si dedicherà soltanto ad esclusive PlayStation 5, che arriveranno però anche su PC.

God of War Ragnarok, Demon's Souls, Gran Turismo 7 e non solo: i giochi PS5 in arrivo su PC

Sony aveva già effettivamente annunciato l'intenzione di espandersi in modo deciso all'universo mouse e tastiera: una strategia simile a quella di Microsoft, che pubblica le sue esclusive contemporaneamente su PC e Xbox. In questo caso, si preferirà dare una sorta di esclusiva temporanea alle console, prima di arrivare qualche tempo dopo anche su PC.

Finora, i titoli PlayStation giunti in versione Personal Computer sono stati il successo sperato: aspetto che avrebbe convinto Sony a spingere sul piede dell'acceleratore da questo punto di vista. Ecco allora che, secondo le nuove indiscrezioni, praticamente tutte le principali esclusive PS4 e PS5 sono destinate ad arrivare su PC.

God of War Ragnarok, Demon's Souls, Ratchet and Clank Rift Apart, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West e non solo: per tutti questi progetti sarebbe già in programma un lancio su piattaforma mouse e tastiera. Ad occuparsi dei porting sarebbero team diversi.

Guerrilla Games pare lavorerà in prima persona al port PC di Forbidden West, Iron Galaxy sta lavorando alla già confermata edizione di Uncharted, Blind Squirrel Games e Jetpack Interactive sono impegnati su Ratchet and Clank, con quest'ultimo che gestirà anche il porting di God of War Ragnarok, qualche tempo dopo il lancio su PS4 e PS5.

Non è chiara al momento la finestra temporale entro la quale tutti questi giochi arriveranno su PC: la fonte ritiene che obiettivo di Sony è ridurre drasticamente i tempi di attesa, tali da arrivare ad un anno se non addirittura a pochi mesi dal debutto su console.

In ogni caso, si tratta lo ripetiamo di informazioni da confermare ufficialmente. Sarà Sony stessa nei prossimi mesi a confermare o smentire queste voci di corridoio.