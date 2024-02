God of War (PlayStation Hits) per PS4: a soli 16,99€ su Amazon è un BEST BUY

Clamorosa offerta quella che ti stiamo per segnalare adesso; se sei un appassionato di giochi di avventura, di miti antichi e di videogame super adrenalinici, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di comprare God of War (PlayStation Hits) a un prezzo incredibile su Amazon. Per soli 16,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese, potrai immergerti nella magnifica odissea di Kratos, il leggendario guerriero spartano, in una delle saghe più iconiche del mondo videoludico. È disponibile per PlayStation 4 ma costa pochissimo; non lasciartelo sfuggire, anche perché con il noto portale di e-commerce americano potrai anche beneficiare della consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti quindi?

God of War (PlayStation Hits): prezzo super su Amazon

God of War (PlayStation Hits) ti porta nel mondo dei miti nordici, dove Kratos, il feroce guerriero spartano, si ritrova a combattere contro divinità, mostri e creature leggendarie. Dopo gli eventi delle precedenti avventure greche, il nostro protagonista cerca di rifarsi una vita in un nuovo territorio, insieme al suo giovane figlio Atreus. Ma il suo passato oscuro lo perseguita, e il destino lo spinge ancora una volta verso epiche battaglie e momenti mozzafiato. Qui avrai l’opportunità di esplorare un mondo incredibilmente dettagliato e ricco di segreti, ispirato alla mitologia nordica. Allo stesso modo potrai scoprire tesori nascosti, risolvendo enigmi antichi e affrontando sfide temibili.

Il sistema di combattimento è intenso e appagante, e questa edizione non delude. Potrai affrontare orde di nemici con tantissime armi e abilità, eseguendo devastanti e sfogando la rabbia divina del distruttore Kratos. C’è poi una storia coinvolgente che tratta di famiglia, redenzione e ci mostra qual è il peso del passato del nostro eroe. Dovrai seguire il viaggio di Kratos e Atreus mentre cercano di portare le ceneri della madre del piccolo sul punto più alto dei Nove Mondi.

God of War (PlayStation Hits) su Amazon oggi al prezzo speciale di soli 16,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese.

