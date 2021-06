God of War è di certo uno delle esclusive PlayStation più apprezzate degli ultimi anni, oggi è possibile acquistarlo in offerta su Amazon a 9,97€, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo solito.

Uscito nel 2018 per PlayStation 4, God of War è sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato in esclusiva da Sony. In occasione dei Days of Play, 2 settimane di sconti su giochi in digitale e copie fisiche, God of War si trova in promozione a prezzo stracciato. Si tratta dell'occasione perfetta per chi non l'ha ancora giocato e intende recuperarlo, grazie alla retro-compatibilità è possibile giocarlo anche su PlayStation 5.

La tanto apprezzata esclusiva Sony narra le gesta di Kratos e di suo figlio Atreus nel vasto mondo norreno, fitto di insidie e prove da superare. Questo capitolo segna un punto di svolta, introduce una qualità grafica e delle ambientazioni senza precedenti per la celebre saga.

Sono passati anni da quando Kratos si è vendicato degli dèi dell'Olimpo uccidendoli uno dopo l'altro e portando la Grecia alla rovina. Lo spartano, sopravvissuto allo scontro finale con il loro sovrano nonché suo padre Zeus, ha viaggiato fino all'estremo nord raggiungendo la terra delle divinità norrene rifacendosi una nuova vita. La storia si apre con Kratos che abbatte un albero da usare come pira per cremare il corpo di Faye, la sua defunta moglie, insieme ad Atreus, loro figlio, che avverte qualcosa di strano nell'aria. Tornati all'abitazione, i due completano gli ultimi rituali prima di cremare il corpo della donna e, una volta dato fuoco alla pira, rammentano come l'ultimo desiderio di Faye fosse di spargere le sue ceneri sul monte più alto dei Nove regni. da Wikipedia

Oggi è possibile acquistare la copia fisica di God of War per PlayStation 4 in super offerta su Amazon a 9,97€. Grazie alla spedizione Prime, il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi senza alcun costo aggiuntivo.

Videogames