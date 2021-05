God of War è una delle esclusive di punta della console PlayStation e recentemente ha anche ricevuto l'aggiornamento gratuito per la next-gen così da poterne apprezzare maggiormente le qualità grafiche ed estetiche. Oggi potreste acquistare questo fantastico titolo, su Amazon, al prezzo di soli 9,99 euro invece dei consueti 20,99 euro.

God of War: Kratos come non lo avete mai visto prima

Il gioco narra di Kratos che, lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell'Olimpo, ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio non solo a fare lo stesso, ma anche a evitare di ripetere gli stessi errori fatali del Fantasma di Sparta. Questa sorprendente rielaborazione di God of War contiene tutti gli elementi caratteristici dell'iconica serie (combattimenti brutali, scontri epici con i boss e dimensioni mozzafiato) uniti a una narrazione intensa e commovente che getta una nuova luce sul mondo di Kratos.

Immerso in foreste, montagne e regni incontaminati tipici del folklore nordico, dovrete districarvi in una nuova e pericolosa terra corredata da un pantheon di creature, mostri e dèi. Con una intima visuale OTS (sopra la spalla), che porta l'azione più vicina che mai, il combattimento è in primo piano, frenetico e duro. La potente ascia magica di Kratos assume una doppia funzione di arma brutale e di versatile strumento per l'esplorazione. Insomma, è uno di quei giochi che se possedete una PlayStation 4 o una PlayStation 5 non potete non giocare. Solo per oggi lo trovate al prezzo minimo storico di 9,99 euro.

Videogames