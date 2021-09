A seguito dell'ultimo evento di Sony, God Of War è tornato sulle bocche di tutti e se il trailer del nuovo capitolo presto uscente (si spera) ti ha appassionato, non puoi non giocare quello precedente. In offerta su Amazon te lo porti a casa a soli 9,99€ per PlayStation 4. Inoltre con le spedizioni Prime lo ricevi praticamente in un giorno.



God Of War: un mondo di mitologia e non solo

Gli scenari del nord ti appassioneranno fin da subito, ma ciò che ti lascerà veramente estasiato sarà la storia narrata all'interno di questo titolo. Kratos sarà il tuo punto di riferimento, un padre che dovrà proteggere suo figlio dalle avversità del mondo in cui vivono.

Potrai immergerti a 360° in quelli che sono scenari mitologici pieni di atmosfera, di divinità e di mostri da cui dovrai proteggere il tuo pupillo e non solo, dovrai insegnarli a prendersi cura di sé stesso. Avrai la possibilità di misurarti in scontri epici con combattimenti fisici e viscerali mai visti prima.

In particolar modo, nel corso del gioco dovrai controllare la rabbia ed evitare di commettere gli stessi errori che in passato ti hanno condotto a scelte sbagliate. Il mondo da cui vieni dovrà essere dimenticato per il bene di tuo figlio.

Giocando questo titolo ti troverai davanti a scelte intense che renderanno la storia difficile da dimenticare.





