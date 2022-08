GO 100 Top+: winback WINDTRE con 100GB a 5,99€

La promozione winback GO 100 Top+ di WINDTRE è attualmente in proposizione a meno di 6 euro mensili tramite SMS ad alcuni ex clienti dell’operatore arancione. Solitamente viene proposta agli utenti che ora utilizzano un gestore virtuale.

WINDTRE PROMO winback GO 100 Top+: i dettagli

Il messaggio che arriva ai clienti prevede la versione ricaricabile della winback del momento. In alternativa, è possibile scegliere la variante Easy Pay che prevede l’addebito automatico tramite conto corrente o carta di credito. Ecco cosa comprendono le due tariffe:

GO 100 Top+ : ha 100 Giga di traffico internet in 4G+ , minuti illimitati verso tutti gestori e 200 SMS. Tutto questo a 5,99 euro ogni mese con ricarica tramite credito residuo.

: ha di traffico internet in , verso tutti gestori e 200 SMS. Tutto questo a con ricarica tramite credito residuo. GO 100 Top+ Easy Pay: la seconda variante non ha nessuna differenza con la prima. Prevede in questo caso però il rinnovo del canone mensile su RID bancario oppure su carta di credito. Entrambe le versioni non permettono l’attivazione contestuale dell’opzione Telefono Incluso oppure della scontistica per avere la Super Fibra scontata a 22,99 euro mensili.

Questa tariffa, dunque, è disponibile solo per i clienti che hanno ricevuto il messaggio per rientrare in WINDTRE. L’SMS inviato è molto simile al seguente:

Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e min illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il XX/08. Info costi e privacy su windtre.it/go100toplus

La promozione è attivabile entro la data indicata nel testo e varia a seconda del messaggio ricevuto.

Costi ed altro

Il costo iniziale è nullo. La SIM così come il contributo di attivazione iniziale sono entrambi pari a 0 euro. Anche nella versione Easy Pay non è prevista alcuna spesa da sostenere. L’unico ammontare è quello relativo alla ricarica iniziale che solitamente è di 10 euro ma varia a seconda dei punti vendita.

La variante con addebito automatico ha un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi.

