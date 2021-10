GO 100 StarPlus: torna in W3 con una PROMO unica!

WINDTRE sta inoltrando ad alcuni suoi ex clienti degli SMS winback con la proposta di attivare la GO 100 StarPlus, promozione a meno di 8 euro al mese con Giga, minuti e SMS.

GO 100 StarPlus: il rilancio di W3

La tariffa ad personam offre 100 Giga di internet in 4G e 4G+ sulla Top Quality Network, minuti senza limiti di chiamate verso tutti gli operatori sia fissi che mobili, 200 SMS sempre verso tutti i carrier. Il tutto a soli 7,99 euro mensili. È attivabile solo per chi ha ricevuto il messaggio di rientro in WINDTRE.

Tale promo viene rinnovata mensilmente su credito telefonico ed inoltre possiede ben 4,4 Giga da utilizzare in roaming.

Diamo però uno sguardo al messaggio inoltrato ad target specifico di ex clienti WINDTRE:

100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro l’11/10. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus/

Costi ed altro

Come possiamo vedere dall’SMS informativo, questa winback è attivabile fino al giorno 11 Ottobre 2021. Il costo di attivazione e la scheda SIM sono entrambe gratuite ed è disponibile solo nei negozi WINDTRE.