GO 100 Flash+: nuova winback di WINDTRE a 8,99€

WINDTRE continua a proporre ad alcuni suoi clienti diverse soluzioni per ritornare alla base. Oggi vediamo la winback GO 100 Flash+ a meno di 9 euro mensili.

WINDTRE PROMO winback GO 100 Flash+: i dettagli

La promozione dedicata ad una cerchia ristretta di ex clienti dell'operatore arancione prevede 100 Giga di traffico internet in 4G e 4G+, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi e 200 messaggi sempre verso tutti a 8,99 euro ogni mese. In questo costo mensile sono inclusi anche 5,9 Giga da utilizzare in roaming su tutto il territorio europeo senza alcun sovrapprezzo.

L'SMS che sta circolando in queste ore indirizzato ai clienti TIM e Vodafone che prima erano con WINDTRE è il seguente:

Offerta Flash! 100 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi fino al 10/02. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100flpl

Costi ed altro

L'unico costo da sostenere per questa tariffa è pari a 10 euro di SIM, mentre, l'attivazione è completamente gratuita come indicato dal messaggio. Questa promo è disponibile solo in portabilità e per chi ha ricevuto la proposta winback. Per aderire è necessario attivare la Go 100 Flash+ entro e non oltre il 10 Febbraio 2022.