WINDTRE in queste ultime ore sta inviando agli ex clienti che avevano precedentemente dato il consenso per fini commerciali un SMS per proporre loro la promo GO 100 Flash+.

GO 100 Flash+: i dettagli

Questa promozione è composta da un bundle che prevede mensilmente minuti senza limiti, 200 sms e 100 Giga di internet. Il costo di questa offerta è pari a 8,99 euro ogni mese.

È prevista una data di scadenza per attivare tale promo che viene puntualmente citata nel messaggio che sta circolando da ore. Infatti per tutti coloro che desiderano attivarla devo affrettarsi in quanto sarà disponibile fino al 16 Aprile 2021, salvo alcune eccezioni. Il testo che sta circolando da parte di WINDTRE è il seguente:

Scopri la Rete Top Quality di WINDTRE con 100GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8.99E/mese. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 16/04. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100flpl.

Non è previsto alcun costo di attivazione, come riportato precedentemente. Inoltre, però, sarà necessario acquistare una nuova SIM ricaricabile corrispondendo la cifra di 10 euro. Oltre a questa spesa bisognerà inserire una ricarica iniziale per il mese.

Nello specifico, questa nuova promozione viene rinnovata ogni mese su credito residuo ed include già il blocco dei servizi a contenuto.

Wind 3

Tariffe