Gmail: se il nuovo look non ti piace, ecco la migliore alternativa su misura

Da alcuni giorni Google ha annunciato di aver dato il via al roll out della nuova interfaccia al suo client proprietario. Gmail sta cambiando look per restituire agli utenti un'esperienza più fluida, chiara e vicina alle proposte grafiche che già da tempo forniscono i suoi competitor. Nonostante diverse migliorie e la possibilità di ritornare alla precedente modalità, almeno fino ad aprile, sono diversi gli utenti a cui la nuova Gmail non piace proprio. Un'ottima soluzione al problema è Shortwave, l'alternativa su misura che rende ancora più smart, essenziale e sicura la gestione di questo dominio email. Scopriamo insieme questo ottimo client.

Shortwave è l'alternativa su misura a Gmail

Scegliere un buon client mail è una cosa seria. Prima di tutto l'aspetto grafico deve essere il più possibile compatibile con i nostri gusti. Elegante, ordinato ed essenziale sono i tre ingredienti necessari per lavorare al meglio con le proprie email. Inoltre, deve essere sicuro ed efficiente, con funzioni il più possibile smart come la compatibilità con il proprio calendario e, ad esempio, con Zoom, Skype e Microsoft Teams. Se proprio non ti piace Gmail per la sua nuova interfaccia o forse non ti è mai piaciuta, Shortwave è l'alternativa giusta che fa per te.

Shortwave è un formidabile aiuto nella gestione delle email, soprattutto quando, per lavoro, dobbiamo gestirne molte. Sopperendo alla confusione grafica di Gmail, si presenta come un client essenziale e smart nel vero senso della parola.

Uno dei suoi pregi è indicarti fin da subito, riconoscendole a colpo d'occhio, tutte le email più urgenti e che attendono ancora una risposta. Potrai riprogettarle da zero, così sarai sempre concentrato sui contenuti importanti senza mai perdere il controllo sulla tua posta elettronica.

Un'altra funzione molto utile riguarda la possibilità di operare su più email contemporaneamente quando sono correlate tra loro. Inoltre, con un solo click potrete ordinare i thread e visualizzare i messaggi più urgenti nella parte alta del client.

Shortwave è disponibile online sul suo sito ufficiale dove potrete accedere direttamente con il vostro Account Gmail o scaricando l'applicazione per Android (versione Beta), iOS, Windows e Mac.