Gmail, questa nuova funzione di scrittura AI è ora disponibile anche in italiano

Google continua a potenziare le sue app Workspace con strumenti basati sull’intelligenza artificiale. L’ultima novità riguarda Gmail, che a partire da oggi, 24 marzo, su web e Android, e dal 25 marzo su iOS, offrirà il supporto per italiano, francese e tedesco nella funzione “Help Me Write”. Già disponibile in inglese, spagnolo e portoghese, questa funzionalità utilizza l’AI per generare e migliorare i messaggi di posta elettronica in base al contesto.

Scrivere e-mail più facilmente con l’AI

La funzione “Help Me Write” permette di creare bozze complete partendo da un semplice input dell’utente. Può anche riscrivere email con un tono più formale, aggiungere dettagli a messaggi troppo brevi o semplificare testi troppo lunghi. Un altro aspetto fondamentale è la capacità di analizzare il contesto delle conversazioni precedenti, offrendo risposte pertinenti e velocizzando la gestione della posta.

“Help Me Write” sarà ora disponibile anche in italiano per diversi piani di Google Workspace, tra cui Business Starter, Standard e Plus; Enterprise Starter, Standard e Plus. Anche gli abbonati a Google One AI Premium e chi ha acquistato i pacchetti Gemini Education e Gemini Education Premium (disponibili fino al 15 gennaio 2025) potranno utilizzarla.

Per accedere a “Help Me Write”, gli utenti devono abilitare le funzionalità intelligenti e la personalizzazione nelle impostazioni di Gmail. Gli amministratori di Google Workspace possono configurare queste opzioni direttamente dalla console di amministrazione.