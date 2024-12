Gmail avverte: imminente ondata di truffe email durante le feste

Google sta avvertendo tutti i suoi 2,5 miliardi di utenti Gmail in merito a un’imminente ondata di truffe via email durante il periodo delle feste. Infatti, il Natale porta con sé non solo gioia e regali, ma anche un aumento significativo di trappole ben ingegnate dai cybercriminali che, molto spesso, viaggiano mezzo email.

Proprio per l’occasione e in vista di un significativo peggioramento della situazione lato sicurezza, il colosso di Mountain View ha deciso di annunciare importanti miglioramenti alla sicurezza della sua app per le email in modo da contrastare questa minaccia crescente.

“Grazie alle nuove funzionalità di sicurezza di Gmail che abbiamo lanciato lo scorso anno, gli utenti hanno segnalato il 35% in meno di truffe (phishing, malware, ecc.) che hanno colpito le caselle di posta durante il primo mese delle festività rispetto all’anno scorso. Milioni di messaggi indesiderati e potenzialmente pericolosi in più sono stati bloccati prima ancora di raggiungere le caselle di posta“, ha spiegato Google.

Le truffe più diffuse nel periodo natalizio secondo Gmail

Gmail di Google, ha identificato tre principali tipologie di truffe in aumento durante le feste che potrebbero mettere in difficoltà tutti gli utenti:

False fatture: i truffatori inviano fatture false per indurre le vittime a chiamare o fornire dati sensibili in modo da chiarire “il fantomatico disguido”;

Celebrità: messaggi che sembrano provenire da personaggi famosi o che promuovono prodotti con falsi endorsement di celebrità hanno l’obiettivo di rubare dati personali, dettagli di pagamento e denaro alle vittime;

Estorsioni: email minacciose che includono dettagli personali della vittima, come l’indirizzo di casa, per spaventarla e indurla a pagare.

“In genere assistiamo a una seconda ondata di attacchi in questo periodo durante le festività, quando gli aggressori si adattano e provano nuove cose. E noi ci adatteremo a loro, continuando ad aggiungere nuove protezioni per mantenere sicure le caselle di posta”, ha aggiunto Google proprio in merito alle nuove truffe che potrebbero colpire gli utenti Gmail.

I consigli degli esperti

Gli esperti di Google Gmail contro le truffe consigliano di: